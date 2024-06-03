Россияне постоянно жалуются на неэффективную российскую подготовку после частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Общее качество украинской армии будет оставаться выше, чем у российских войск в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

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Отмечается, что российское командование недавно использовало мобилизованный личный состав – заключенных, свежих контрактников и добровольцев – без должной подготовки для проведения массовых "мясных атак", чтобы добиться незначительных успехов в Украине. Они продемонстрировали готовность продолжать нести значительные потери ради этих успехов.

"Российский механизм формирования вооруженных сил в значительной степени соответствует уровню замещения потерь в Украине, однако, стимулируя скорую передислокацию нового личного состава для дополнительных "мясных" штурмов, а не для эффективной подготовки. Российские милблогеры постоянно жалуются на неэффективную российскую подготовку после частичной мобилизации" сентябре 2022 года", — говорится в отчете.

Бывший российский инструктор "Шторма-Z" недавно заявил, что их "стратегические" резервы "месяцами ничего не делают" из-за узких мест в учебе, вызванных недостаточным количеством инструкторов.

Американские аналитики подчеркнули, что дальнейшее сотрудничество Украины с инструкторами НАТО предоставляет Киеву дополнительные возможности для усовершенствования "своих базовых механизмов подготовки и улучшения качества новоразмещенного персонала".

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, в Харьковской области оккупаны нанесли 10 авиаударов и провели неудачный штурм.

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