ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении и берут в плен окупантов с "интересными историями" (видео)

Воины ВСУ имеют успехи на флангах вблизи Бахмута. Там им в плен сдаются россияне с интересным прошлым.
Украинские защитники на Бахмутском направлении продвигаются и имеют успехи на флангах.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в своем Telegram.
"Силы обороны продолжают оборонную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута", — рассказал он.
Так, украинским воинам удалось захватить в плен российского оккупанта. Он рассказал, что пошел убивать украинцев за деньги. Мол, у него дома накопился огромный долг по делу алиментов, который россиянин решил отдавать, убивая невиновных.
Пленный рассказал, что якобы не хотел воевать на передовой, а записывался во взвод снабжения. Вместо этого оказался на фронте в должности стрелка. Туда его отправили с одним только автоматом.
Оккупант рассказывает, что когда сдавался в плен к украинцам, уже несколько раз простился с жизнью. Однако впоследствии понял, что ему "очень сильно повезло". Теперь его кормят "печеньем, вафлями, соком и бутербродами с колбасой и сыром".
Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что российские оккупанты в Бахмуте могут быть окружены украинскими военными. Это произойдет в случае, если ВСУ продолжат продвигаться по флангам.
Читайте также: