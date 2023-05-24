ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении и берут в плен окупантов с "интересными историями" (видео)

Воины ВСУ имеют успехи на флангах вблизи Бахмута. Там им в плен сдаются россияне с интересным прошлым.

Украинские защитники на Бахмутском направлении продвигаются и имеют успехи на флангах.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в своем Telegram.

"Силы обороны продолжают оборонную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута", — рассказал он.

Так, украинским воинам удалось захватить в плен российского оккупанта. Он рассказал, что пошел убивать украинцев за деньги. Мол, у него дома накопился огромный долг по делу алиментов, который россиянин решил отдавать, убивая невиновных.

Пленный рассказал, что якобы не хотел воевать на передовой, а записывался во взвод снабжения. Вместо этого оказался на фронте в должности стрелка. Туда его отправили с одним только автоматом.

Оккупант рассказывает, что когда сдавался в плен к украинцам, уже несколько раз простился с жизнью. Однако впоследствии понял, что ему "очень сильно повезло". Теперь его кормят "печеньем, вафлями, соком и бутербродами с колбасой и сыром".

ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении и берут в плен оккупантов с "интересными историями"

Напомним, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что российские оккупанты в Бахмуте могут быть окружены украинскими военными. Это произойдет в случае, если ВСУ продолжат продвигаться по флангам.

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