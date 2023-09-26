ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении: в Восточной группировке рассказали важные детали

ВСУ удалось уничтожить 10 орудий Д-30, также еще три Д-20, два "Пиона" и четыре "Мсты-Б".

Украинские военные на Бахмутском направлении и дальше продолжают наступательную операцию. В частности, ВСУ имеют успехи вблизи Зайцево, Клищиевки, Одрадовки и Ивановского.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"На южном фланге мы и дальше продолжаем наступательную операцию, в частности, имеем успехи вблизи Зайцево, Клищиевки, Одрадовки и Ивановского, там наши защитники продолжают выбивать противника... 580 раз противник открывал огонь по нашим защитникам на этом направлении, четыре раза использовал авиацию, произошло 12 боевых столкновений, нам удалось ликвидировать 141 оккупанта и очень хорошо поработали наши контрбатарейные подразделения", - рассказал Илья Евлаш.

Он также добавил, что ВСУ удалось уничтожить 10 орудий Д-30, также еще три Д-20, два "Пиона" и четыре "Мсты-Б".

“То есть дивизион артиллерийских вооружений на этом направлении был уничтожен. Также уничтожили много разных специальных средств радиоэлектронной разведки. Это "Кредо-1Е", специальная установка, которая обнаруживает в любое время года передвижение техники и людей, также "Муром-П", станция видеонаблюдения, и оптико-электронный прибор "Ирония", используемый противником для корректировки огня и отслеживания передвижения наших войск”, - добавил Евлаш.

Напомним, что Шойгу проговорился, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей".

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