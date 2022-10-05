ВСУ имеют успехи на Херсонщине, а также наступают на Харьковщине и Луганщине, – ISW

За прошедшие сутки украинские войска продолжали добиваться значительных успехов в Херсонской области, продолжая наступление в Харьковской и Луганской областях.

Вооруженные силы Украины продолжают деоккупировать населенные пункты от захватчиков. В частности, уволили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец, заставив российские войска отступить на юг в направлении Херсона.

Об этом сообщили в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики подчеркивают, что в северной части Херсонской области украинская армия начала уничтожение малоукомплектованных российских войск в этом районе. Кроме того, россияне вынуждены были отойти к югу от границы Херсон – Днепропетровская область в направлении Берислава.

Таким образом, контрнаступление ВСУ разрушает попытки России перебросить на передовые позиции дополнительные боеприпасы, резервы, мобилизованные люди и средства обороны, отмечают в ISW.

Также украинские войска продолжали добиваться успехов в восточной части Харьковской области к западу от Сватового, продвигаясь мимо реки Оскол. Таким образом, все больше угрожают российским позициям в Луганской области.

"Эти достижения вместе с другими украинскими наступлениями на восточном берегу реки фактически лишили российские войска возможности использовать реку в качестве линии обороны", — говорится в отчете.

Напомним, Вооруженные силы Украины ускорили контрнаступление сразу на двух фронтах – восточном и южном. Оккупационные войска России вынуждены отступать в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской области, пишет WP.

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