ВСУ имеют успехи по расширению плацдармов на левом берегу Днепра – Гуменюк

Военные Вооруженных сил Украины продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Media Center Ukraine — Ukrinform.

"На сегодняшний день наша работа имеет результат – имеем расширение плацдармов. Но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений, мы знаем, что их гораздо больше присутствуюет на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующую тыловую почву, которая их может охранять, в отличие от наших, где за спинами Днепр", – рассказала она.

Поэтому Гуменюк предупредила, что нужно быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на данный момент.

Напомним, оккупационной армии России выделили 17-й танковый полк для эвакуации своей поврежденной техники под Крынками в Херсонской области — это свидетельствует об интенсивности российских потерь.

Читайте также ведущие новости дня: