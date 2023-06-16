ВСУ имеют успехи почти по всей линии фронта – американские аналитики

Украинские Вооруженные силы преуспевают почти по всей линии фронта. Продвижения войск фиксируются на востоке и юге.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что накануне украинские войска продлили контратаки на северном и южном флангах Бахмута Донецкой области. Со ссылкой на Генштаб ВСУ аналитики пишут, что украинская армия провела успешные атаки в районе Роздоловки-Краснополевки и Берховки-Ягодного, расположенные в 13-16 км и 2-4 км к северу от Бахмута.

В свою очередь, российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись в районе Клищиевки, что в 5 км юго-западнее Бахмута, а также провели дополнительные контратаки в районе Озаряновки и Курдюмовки, которые в 12-14 км юго-западнее города.

Между тем, добавляют в ISW, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что за последние две недели во время контратак близ Бахмута украинские войска отвоевали 16 квадратных километров территории.

Впрочем, оккупационные силы РФ продолжали ограниченные наземные атаки вблизи Бахмута и завоевали определенную территорию на 15 июня. Геолокационные кадры показывают, что российские войска захватили Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута).

Генштаб Украины заявил, что оккупационные войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Ягодного, Берховки и Раздолевки.

В отчете отмечают, что 14 июня украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк. В частности, оккупанты без успеха вели наступательные действия вблизи Авдеевки, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки. Российское Минобороны признало, что ВСУ вели наступательные действия в донецком направлении, куда, вероятно, входят районы Бахмута или Авдеевки.

Ситуация в Донецкой области Карта бои ISW.

Российские источники утверждали, что 15 июня украинские войска продолжали наступательные операции в Западной Запорожской области. Так, по сообщениям блоггеров, силы обороны безуспешно атаковали юго-западнее и южнее Орехова, и предупреждали, что они, возможно, перегруппируются и готовятся к возобновлению наступательных операций в западной Запорожской области.

Несколько "военкоров" также утверждали, что интенсивность украинских атак вблизи Орехова возросла, ведь улучшились погодные условия. В частности, на видео с геолокацией, опубликованном 15 июня, видно, как части российского добровольческого батальона БАРС-23 "Судоплатов" ведут огонь по украинским силам на западе Запорожской области вблизи Лобкового.

Кроме того, российские источники утверждали, что 15 июня украинские силы производили ограниченные диверсионно-разведывательные действия на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Ситуация на юге Украины. Карта бои ISW.

Как сообщалось, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ еще не начали контрнаступление, а проводят наступательное действие, чтобы выявить слабые места оккупантов. Это позволяет продвигаться вперед и создавать панические настроения в русской армии.

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