ВСУ имеют успехи у Кременной, а россияне продвинулись возле Торецка и Покровска — ISW

Силы обороны Украины во время контратакующих действий, скорее всего, имели успех на линии Сватово – Кременная. В то же время, на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи Торецка и Покровска.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

По данным экспертов, войска РФ недавно продвинулись вблизи Торецка. Геолокационные кадры, опубликованные 21 августа, показывают, что оккупанты продвинулись к восточным окрестностям этого города.

Российские захватчики совершали наступательные действия под Торецком, у Дилиевки, в районе Нелиповки и Нью-Йорка 23 и 24 августа.

Кроме того, войска РФ недавно продвинулись вблизи Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 23 августа, показывают, что захватчики продвинулись к восточной Карловке и к северо-востоку от Николаевки.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 24 августа, показывают, что войска РФ продвинулись на юго-восточной окраине Новогродовки.

24 августа российские "военкоры" заявили, что путинские войска подошли к Новогродовскому горсовету в центре города и якобы захватили его.

23 и 24 августа российские захватчики продолжали наступательные действия в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Зеленого Поля и Гродовки, а также в районе Калинового, Крутого Яра, Новогродовки, Птичьего, Николаевки, Михайловки и Карловки.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты не прекращают попыток давления на позиции украинских защитников на Донбассе, в том числе на Покровском направлении. С некоторых участков поля боя ВСУ были вынуждены отступить, чтобы не попасть в окружение.

В Генеральном штабе ВСУ никак не комментировали слова американского Института изучения войны и рассказали о сложной ситуации на Покровском направлении, где россияне демонстрируют свои основные усилия.

В преддверии западные СМИ писали, что РФ хочет захватить Покровск, чтобы создать плацдарм для наступления на Днепр и Запорожье.

Ожесточенные бои вдоль всего фронта! Горячее всего на Покровском и Торецком участке

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