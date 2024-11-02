ВСУ имеют успехи у Суджи: детали ISW об операции в Курской области

У русских также есть продвижение.

Украинские Вооруженные силы имели успех севернее Суджи — на главном "украинском плацдарме" Курской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные кадры за 31 октября показывают, что ВСУ продвинулись на запад и в юго-западную часть Русского Поречья. Кроме того, российские источники говорили, что украинские войска продолжали штурмовые действия плацдарма. В частности, юго-восточнее Кореневого возле Новоивановки и к югу от Суджи возле Плехово.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись восточнее Коренево возле Кремненого, но в ISW не нашли визуального подтверждения.

"Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях в Глушковском районе 1 ноября", — говорится в отчете.

1 ноября российские источники заявили, что ВСУ нанесли серию ударов с применением беспилотников по России в ту ночь. В Минобороны РФ заявили о якобы сбитии 83 украинских БПЛА над Курском, Брянском, Воронежем, Орловской и Белгородской областями и над оккупированным Крымом.

Российские источники утверждали, что украинские беспилотники нанесли удары по топливно-энергетическому комплексу в Уфе (Республика Башкортостан) и попали, но не повредили нефтебазу в Ставропольском крае, хотя на кадрах удара виден пожар на Ставропольской нефтебазе.

Как сообщил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, РФ вывела своих военных из Калининградской области, отправив своих военнослужащих в Курщину.

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