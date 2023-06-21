ВСУ имеют успехи в Луганской области, закрепляются на занятых рубежах — Минобороны

Вооруженные силы Украины совершили успешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Украинцы-защитники закрепляются на занятых рубежах. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На направлении Белогоровка – Шипиловка, наши войска вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщила представитель Минобороны.

Украинские силы обороны продолжают сдерживать масштабное наступление русских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особо тяжелые бои продолжаются в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области, подчеркнула Маляр.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

По словам Маляр, на востоке ВСУ крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.

"Восток остается основным направлением наступления противника. Цель – выйти на границы Донецкой и Луганской областей", — добавила заместитель министра обороны.

Напомним, представитель Генштаба Андрей Ковалев сообщил утром 21 июня, что украинские Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Кроме того, ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах.

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