ВСУ имеют успехи в приграничных районах Сумщины и Харьковщины – главком

Владимир Зеленский и Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил о положительных изменениях на приграничных участках Сумской и Харьковской областей.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

По его словам, в центре внимания остаются Покровское, Добропольское, Новопавловское, Купянское и Запорожское направления. Там идет основная борьба, и во время совещания с Президентом Украины было обсуждено дополнительное обеспечение для подразделений, которые держат оборону.

"Усиление устойчивости обороны – наш общий первоочередной приоритет. Доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов для Сил обороны", – отметил Сырский.

Он подчеркнул, что на приграничных районах Сумщины и Харьковщины результат обеспечивают активные действия воинов 225 штурмового полка, 71 егерской бригады и подразделений Сил специальных операций. Их работа является примером мужества и профессионализма.

"Русский агрессор не отказывается от своих захватнических планов. Но на его пути стоит украинская армия, опирающаяся на весь народ и чувствующая его поддержку", - добавил главнокомандующий.

Сырский подчеркнул, что работа с партнерами над гарантиями безопасности для Украины и формирование резервов продолжаются, а Вооруженные силы бок о бок с народом продолжают борьбу за независимость государства.