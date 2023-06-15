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ВСУ имеют успехи в Запорожской области: где и насколько им удалось продвинуться вперед

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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ВСУ имеют успехи в Запорожской области: где и насколько им удалось продвинуться вперед

ВСУ во время наступления продвинулись на Запорожском направлении / Фото: Facebook / Командование объединенных сил ВС Украины

Украинские военные продвигаются, несмотря на минно-взрывные заграждения и интенсивные артиллерийские обстрелы.

Украинские защитники во время наступления продвинулись до 1,5 км в направлении села Новопокровка Запорожской области.

Об этом на брифинге в Military Media Center рассказал заместитель директора департамента по планированию применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

По его словам, в Ореховском направлении подразделения Нацгвардии ведут наступательные действия в составе Сил обороны.

"Несмотря на значительную плотность минно-взрывных заграждений и интенсивные артиллерийские обстрелы, имеют частичный успех, продвинулись на глубину от 650 до 1500 м в направлении села Новопокровка. – сказал он.

ВСУ во время наступления продвинулись в Запорожском направлении. Карта: DeepState / ©
ВСУ во время наступления продвинулись в Запорожском направлении. Карта: DeepState

Как сообщалось ранее, украинская армия имеет определенные успехи в районе Угледара Донецкой области. По данным Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, ВСУ продвинулись в сторону противника до 1 км.

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Дата публикации
Просмотры
3008
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