ВСУ истощают оккупационные войска вдоль всей линии фронта – возведение Генштаба

ВСУ истощают рjccbqcre. оккупационную армию вдоль всей линии фронта. В течение суток Силы обороны отразили ряд атак захватчиков на разных направлениях. В частности, на Бахмутском, Купянском и Запорожском. За прошедшие сутки произошло 63 боевых столкновений.

Детальнее о ситуации на фронте – в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 февраля.

Всего враг нанес 2 ракетных удара, один из которых управляемой авиационной ракетой Х-59 по гражданской инфраструктуре Мирнограда Донецкой области. Также оккупанты нанесли 85 авиационных ударов, совершили 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар БпЛА типа "Shahed-136/131". 11 вражеских дронов уничтожено.

Авиационным ударам подверглись: Волчанск, Ольховатка, Колодезное, Синьковка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Терны, Спорное, Сухая Балка, Новобахмутовка, Новокалиново, Очеретино Авдеевка, Орловка, Новомихайловка, Константиновка, Елизаветовка, Угледар, Новодонецкое, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Новокаиры, Красный Маяк, Новоберислав, Берислав, Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении отбиты 5 атак врага возле Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку оккупантов в районе Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника раблиза Клищиевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 16 вражеских атак в районе Авдеевки и еще 6 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 11 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 14 безуспешных штурмовых действий.

В то же время, украинские воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы противника.

Также за прошедшие сутки силами ГУР МО Украины в западной части временно оккупированного Крыма уничтожен ракетный катер 41 бригады ракетных катеров черноморского флота РФ.

Как сообщалось, ночью на 2 февраля россияне ударили по Украине беспилотниками. ПВО уничтожило 11 БпЛА — из 24 дронов, запущенных оккупационной армией. Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

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