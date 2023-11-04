ВСУ истощают оккупантов вдоль всей линии фронта: Генштаб сообщил последние новости с передовой

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Украинские войска наносят оккупантам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Синьковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Украинские защитники отразили здесь около 10 атак противника.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районе Верхнекаменского Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение недалеко от Клищиевки, где украинские защитники отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Богдановки и Хромово Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток оцепить Авдеевку.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинскими воинами отражены около 20 атак врага.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия у населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение недалеко от Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и двух — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, станцию РЭС, радиолокационную станцию, два состава боеприпасов и десять артиллерийских средств противника.

Ранее военный аналитик Defence Express Иван Киричевский рассказал, как ситуация возле Авдеевки может разворачиваться дальше.

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