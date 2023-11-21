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ВСУ истощены, а россияне идут как зомби: WSJ о результатах тактики окупантов под Авдеевкой

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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ВСУ истощены, а россияне идут как зомби: WSJ о результатах тактики окупантов под Авдеевкой

"Зомби-тактика" россиян под Авдеевкой дает результаты / Фото: ТСН.ua

В WSJ предполагают, что битва за Авдеевку может стать для Украины началом многомесячной обороны.

Российские оккупанты продолжают штурмовать посадки и порытые снарядами поля возле Авдеевки. И хотя украинские защитники уничтожают их один за другим, захватчики продолжают идти на штурм "как зомби".

Об этом говорится в статье The Wall Street Journal.

В издании отметили, что после провала первых атак на Авдеевку в октябре и потерь большого количества бронетехники россияне сменили тактику. Они стали посылать вперед волна за волной небольшие группы пехоты, ведь Россия может позволить себе терять тысячи людей из-за небольшой выгоды.

"Мы все еще мотивированы, но мы истощены. Российская пехота взяла террикон, ползая по телам своих товарищей, пока у нас не закончился боекомплект", – говорит солдат 110 бригады Александр Сергейчиков.

Другой военный, боец 47 бригады Богдан Лысенко, воюющий на боевой машине пехоты Bradley отметил, что россияне атакуют "как зомби".

"Они не дураки. Это стратегия. Они ищут слабые места, а потом идут туда. У нас недостаточно боеприпасов, а у них достаточно людей", — добавил командир Bradley в 47-й бригаде Михаил Коцюрба.

Пленный оккупант рассказал журналистам WSJ, что российские командиры относятся к своим подчиненным, "как к отребью".

Бои за Авдеевку могут стать новым этапом войны

В WSJ предполагают, что битва за Авдеевку может стать для Украины началом многомесячной обороны. В условиях, когда в США стартует предвыборная кампания, а Европа с трудом наращивает военное производство, неопределенность с поставками западных боеприпасов ограничивает возможности ВСУ.

Военный эксперт Игорь Романенко в комментарии отметил, что численность украинских подразделений на фронте имеют неукомлектованность примерно 20-40%.

"Из-за нехватки пехоты оставшиеся устали. Возможности для отдыха и ротации практически отсутствуют", — говорит эксперт.

По информации WSJ, к северу от Авдеевки оккупанты преодолели железнодорожное полотно, и теперь хотят захватить села Степное и Бердичи.

Авдеевка, Степное и Бердичи на карте / © Deepstatemap
Авдеевка, Степное и Бердичи на карте / Фото: Deepstatemap

Бои за Авдеевку: последние новости

Напомним, что 10 октября оккупанты начали активные наступательные действия вблизи Авдеевки Донецкой области, которые продолжаются до сих пор

По мнению эксперта Александра Коваленко, РФ активизировалась возле Авдеевки, потому что хочет подарить Путину к Новому году новую "эпическую победу". Он считает, что оккупанты пытаются сделать из Авдеевки второй Бахмут.

Военный обозреватель The Economist Шашанк Джоши объяснил, можно ли говорить, что оборона Авдеевки является повторением бахмутского сценария и целесообразно ли защищать город.

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Дата публикации
Просмотры
3953
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