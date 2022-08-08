ВСУ из HIMARS ударили по оккупантам в Мелитополе: уничтожено более 100 солдат РФ и много техники (видео)

В ночь на 8 августа Вооруженные силы Украины высокоточными ракетами HIMARS ударили по пунктам временной дислокации российской армии на промышленных площадках в разных районах оккупированного Мелитополя.

По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники РФ и не менее 100 российских солдат.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

"Более 100 российских солдат, которые в эту ночь находились во временных казармах, получили билеты на концерт Кобзона, а их родители уже выбирают модель и цвет автомобиля Lada", — написал он.

Федоров отметил, что на прошлой неделе значительную часть противовоздушной обороны оккупанты передислоцировали из Мелитополя в Херсон.

"Сегодняшняя ночь наиболее результативна и свидетельствует, что существующие вражеские подразделения ПВО уже не способны сопротивляться HIMARS. Ослабление системы ПВО создает необходимые предпосылки для успешного контрнаступления на мелитопольском направлении", — пояснил мэр.

Напомним, ночью в оккупированном Мелитополе раздались взрывы. Также была зафиксирована работа ПВО россиян.

В Украину прибыли немецкие MARS II и американские HIMARS

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