ВСУ изрядно проредили ряды армии РФ: Генштаб назвал свежие потери

В частности, оккупанты потеряли десятки боевых бронемашин и артиллерийских систем.

ВСУ нанесли российским войскам потери в живой силе, вооружении и военной технике в течение 16 октября. В частности, оккупанты потеряли 800 своих бойцов.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке 17 октября.

Так, Силы обороны Украины ликвидировали на фронте в общем 289 430 российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения РФ.

Потери врага на 17 октября

Общие боевые потери российских войск на 17 октября ориентировочно составляют:

личный состав – около 289 430 (+800) человек,

танки – 4979 (+14),

боевые бронированные машины – 9405 (+20),

артиллерийские системы – 6936 (+26),

РСЗО – 814 (+0),

средства ПВО – 547 (+0),

самолеты – 318 (+0),

вертолеты – 317 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11),

крылатые ракеты – 1533 (+2),

корабли/катера – 20 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 9293 (+22),

специальная техника – 982 (+1).

Потери российских войск на 17 октября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупантов вблизи Луганска и Бердянска.

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