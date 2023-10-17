ВСУ изрядно проредили ряды армии РФ: Генштаб назвал свежие потери

В частности, оккупанты потеряли десятки боевых бронемашин и артиллерийских систем.
ВСУ нанесли российским войскам потери в живой силе, вооружении и военной технике в течение 16 октября. В частности, оккупанты потеряли 800 своих бойцов.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке 17 октября.
Так, Силы обороны Украины ликвидировали на фронте в общем 289 430 российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения РФ.
Потери врага на 17 октября
Общие боевые потери российских войск на 17 октября ориентировочно составляют:
- личный состав – около 289 430 (+800) человек,
- танки – 4979 (+14),
- боевые бронированные машины – 9405 (+20),
- артиллерийские системы – 6936 (+26),
- РСЗО – 814 (+0),
- средства ПВО – 547 (+0),
- самолеты – 318 (+0),
- вертолеты – 317 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11),
- крылатые ракеты – 1533 (+2),
- корабли/катера – 20 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 9293 (+22),
- специальная техника – 982 (+1).
Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупантов вблизи Луганска и Бердянска.
Читайте также: