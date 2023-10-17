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ВСУ изрядно проредили ряды армии РФ: Генштаб назвал свежие потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ изрядно проредили ряды армии РФ: Генштаб назвал свежие потери

Российская военная форма / Фото: Associated Press

В частности, оккупанты потеряли десятки боевых бронемашин и артиллерийских систем.

ВСУ нанесли российским войскам потери в живой силе, вооружении и военной технике в течение 16 октября. В частности, оккупанты потеряли 800 своих бойцов.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в утренней сводке 17 октября.

Так, Силы обороны Украины ликвидировали на фронте в общем 289 430 российских захватчиков с начала полномасштабного вторжения РФ.

Потери врага на 17 октября

Общие боевые потери российских войск на 17 октября ориентировочно составляют:

  • личный состав – около 289 430 (+800) человек,
  • танки – 4979 (+14),
  • боевые бронированные машины – 9405 (+20),
  • артиллерийские системы – 6936 (+26),
  • РСЗО – 814 (+0),
  • средства ПВО – 547 (+0),
  • самолеты – 318 (+0),
  • вертолеты – 317 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5291 (+11),
  • крылатые ракеты – 1533 (+2),
  • корабли/катера – 20 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 9293 (+22),
  • специальная техника – 982 (+1).
Потери российских войск на 17 октября 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери российских войск на 17 октября 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, в ночь на 17 октября ВСУ нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупантов вблизи Луганска и Бердянска.

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Дата публикации
Просмотры
1113
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