ВСУ изрядно проредили ряды оккупантов на фронте: Генштаб назвал потери РФ

Силы обороны Украины также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.
Украинские войска ликвидировали на фронте еще 890 российских оккупантов в течение суток 19 декабря.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Так, потери России в живой силе в войне против Украины на 20 декабря ориентировочно составляют 349 190 бойцов убитыми или ранеными.
Потери РФ на 20 декабря в оружии и военной технике
- Танки – 5814 (+16),
- боевые бронированные машины ‒ 10794 (+23),
- артиллерийские системы – 8206 (+16),
- РСЗО – 928 (+2),
- средства ПВО ‒ 611 (+0),
- самолеты – 324 (+0),
- вертолеты – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17),
- крылатые ракеты ‒ 1612 (+1),
- корабли /катера ‒ 22 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 10871 (+29),
- специальная техника – 1203 (+3).
К слову, по данным Института изучения войны, российские захватчики в Херсонской области испытывают дефицит военной техники для эвакуации своих раненых.
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