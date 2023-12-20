ВСУ изрядно проредили ряды оккупантов на фронте: Генштаб назвал потери РФ

Силы обороны Украины также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 890 российских оккупантов в течение суток 19 декабря.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, потери России в живой силе в войне против Украины на 20 декабря ориентировочно составляют 349 190 бойцов убитыми или ранеными.

Потери РФ на 20 декабря в оружии и военной технике

Танки – 5814 (+16),

боевые бронированные машины ‒ 10794 (+23),

артиллерийские системы – 8206 (+16),

РСЗО – 928 (+2),

средства ПВО ‒ 611 (+0),

самолеты – 324 (+0),

вертолеты – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17),

крылатые ракеты ‒ 1612 (+1),

корабли /катера ‒ 22 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 10871 (+29),

специальная техника – 1203 (+3).

Потери врага на 20 декабря 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, по данным Института изучения войны, российские захватчики в Херсонской области испытывают дефицит военной техники для эвакуации своих раненых.

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