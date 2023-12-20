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ВСУ изрядно проредили ряды оккупантов на фронте: Генштаб назвал потери РФ

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ изрядно проредили ряды оккупантов на фронте: Генштаб назвал потери РФ

Потери РФ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Силы обороны Украины также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Украинские войска ликвидировали на фронте еще 890 российских оккупантов в течение суток 19 декабря.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Так, потери России в живой силе в войне против Украины на 20 декабря ориентировочно составляют 349 190 бойцов убитыми или ранеными.

Потери РФ на 20 декабря в оружии и военной технике

  • Танки – 5814 (+16),
  • боевые бронированные машины ‒ 10794 (+23),
  • артиллерийские системы – 8206 (+16),
  • РСЗО – 928 (+2),
  • средства ПВО ‒ 611 (+0),
  • самолеты – 324 (+0),
  • вертолеты – 324 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6316 (+17),
  • крылатые ракеты ‒ 1612 (+1),
  • корабли /катера ‒ 22 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 10871 (+29),
  • специальная техника – 1203 (+3).
Потери врага на 20 декабря 2023 года / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери врага на 20 декабря 2023 года / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, по данным Института изучения войны, российские захватчики в Херсонской области испытывают дефицит военной техники для эвакуации своих раненых.

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Дата публикации
Просмотры
787
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