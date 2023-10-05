ВСУ изрядно проредили ряды оккупантов за сутки: Генштаб назвал потери

В частности, украинские защитники продолжают активно лишать врага артиллерии: за день уничтожили сразу 31 артсистему.

Украинские войска нанесли российским оккупантам очередные потери на фронте в течение 4 октября, в том числе уничтожив 580 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 5 октября.

Потери россиян в войне против Украины на 5 октября в живой силе составляют уже около 280 470 бойцов.

Потери России в вооружении и технике

Российские войска потеряли на фронте:

танков ‒ 4757 (+12),

боевых бронированных машин ‒ 9052 (+26),

артиллерийских систем – 6643 (+31),

РСЗО – 804 (+2),

средств ПВО – 540 (+0),

самолетов – 315 (+0),

вертолетов – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+8),

крылатых ракет ‒ 1530 (+0),

кораблей/катеров ‒ 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 8980 (+18),

специальной техники – 948 (+2).

Потери российских войск на 5 октября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, за последний месяц украинская "Армия Дронов" поразила 136 танков, 270 артиллерийских систем вместе с САУ российских войск.

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