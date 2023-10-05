ВСУ изрядно проредили ряды оккупантов за сутки: Генштаб назвал потери

В частности, украинские защитники продолжают активно лишать врага артиллерии: за день уничтожили сразу 31 артсистему.
Украинские войска нанесли российским оккупантам очередные потери на фронте в течение 4 октября, в том числе уничтожив 580 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ 5 октября.
Потери россиян в войне против Украины на 5 октября в живой силе составляют уже около 280 470 бойцов.
Потери России в вооружении и технике
Российские войска потеряли на фронте:
- танков ‒ 4757 (+12),
- боевых бронированных машин ‒ 9052 (+26),
- артиллерийских систем – 6643 (+31),
- РСЗО – 804 (+2),
- средств ПВО – 540 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+8),
- крылатых ракет ‒ 1530 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 8980 (+18),
- специальной техники – 948 (+2).
К слову, за последний месяц украинская "Армия Дронов" поразила 136 танков, 270 артиллерийских систем вместе с САУ российских войск.
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