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ВСУ изрядно проредили ряды оккупантов за сутки: Генштаб назвал потери

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ изрядно проредили ряды оккупантов за сутки: Генштаб назвал потери

Фото с позиции российских войск / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В частности, украинские защитники продолжают активно лишать врага артиллерии: за день уничтожили сразу 31 артсистему.

Украинские войска нанесли российским оккупантам очередные потери на фронте в течение 4 октября, в том числе уничтожив 580 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 5 октября.

Потери россиян в войне против Украины на 5 октября в живой силе составляют уже около 280 470 бойцов.

Потери России в вооружении и технике

Российские войска потеряли на фронте:

  • танков ‒ 4757 (+12),
  • боевых бронированных машин ‒ 9052 (+26),
  • артиллерийских систем – 6643 (+31),
  • РСЗО – 804 (+2),
  • средств ПВО – 540 (+0),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5121 (+8),
  • крылатых ракет ‒ 1530 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8980 (+18),
  • специальной техники – 948 (+2).
Потери российских войск на 5 октября / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери российских войск на 5 октября / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

К слову, за последний месяц украинская "Армия Дронов" поразила 136 танков, 270 артиллерийских систем вместе с САУ российских войск.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уже второй "Триумф" за месяц! Беспилотники СБУ поразили дорогущий комплекс российской ПВО

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Дата публикации
Просмотры
3634
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