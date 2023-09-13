ВСУ изрядно всыпали оккупантам на фронте: Генштаб назвал вражеские потери

В частности, Силы обороны уничтожили 30 артсистем врага и 16 танков.
ВСУ на фронте уничтожили еще 590 российских оккупантов в течение 12 сентября, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ 13 сентября.
По подсчетам украинского Генштаба, потери России в живой силе в войне против Украины уже достигают около 270 350 бойцов.
Потери России на 13 сентября
Вражеские потери в войне против Украины по состоянию на 13 сентября:
- танки – 4584 (+16),
- боевые бронированные машины – 8792 (+14),
- артиллерийские системы – 5902 (+30),
- РСЗО – 766 (+2),
- средства ПВО – 517 (+2),
- самолеты – 315 (+0),
- вертолеты – 316 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4650 (+5),
- крылатые ракеты – 1455 (+0),
- корабли /катера – 19 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 8444 (+31),
- специальная техника – 884 (+3).
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уничтожили танки, артиллерию и штаб оккупантов! ВСУ поработали на фронте
К слову, накануне издание CNN сообщило, что российские войска уничтожили сотни единиц техники ВСУ на фронте, которые оказались муляжами. Так, украинские войска активно подменяют макетами гаубицы, танки и радары, чтобы заставить врага зря тратить дроны, ракеты и снаряды.
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