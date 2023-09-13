ВСУ изрядно всыпали оккупантам на фронте: Генштаб назвал вражеские потери

В частности, Силы обороны уничтожили 30 артсистем врага и 16 танков.

ВСУ на фронте уничтожили еще 590 российских оккупантов в течение 12 сентября, а также нанесли врагу потери в вооружении и военной технике.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ 13 сентября.

По подсчетам украинского Генштаба, потери России в живой силе в войне против Украины уже достигают около 270 350 бойцов.

Потери России на 13 сентября

Вражеские потери в войне против Украины по состоянию на 13 сентября:

танки – 4584 (+16),

боевые бронированные машины – 8792 (+14),

артиллерийские системы – 5902 (+30),

РСЗО – 766 (+2),

средства ПВО – 517 (+2),

самолеты – 315 (+0),

вертолеты – 316 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4650 (+5),

крылатые ракеты – 1455 (+0),

корабли /катера – 19 (+0),

автомобильная техника и автоцистерны – 8444 (+31),

специальная техника – 884 (+3).

Российские потери на 13 сентября / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Уничтожили танки, артиллерию и штаб оккупантов! ВСУ поработали на фронте

К слову, накануне издание CNN сообщило, что российские войска уничтожили сотни единиц техники ВСУ на фронте, которые оказались муляжами. Так, украинские войска активно подменяют макетами гаубицы, танки и радары, чтобы заставить врага зря тратить дроны, ракеты и снаряды.

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