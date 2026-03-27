ВСУ "каскадом" повалили наступление врага: РФ вынуждена менять планы — ISW

Бойцы ВСУ на военной технике / © Associated Press

Усилия ВСУ по сдерживанию и отбрасыванию российских войск на юге Украины имеют каскадный эффект на другие участки фронта. Это заставляет оккупантов выбирать между обороной от контратак и выделением бойцов и техники для наступательных операций на других направлениях.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Детали об успехах ВСУ на юге

Контратаки украинских войск продолжают демонстрировать успехи на южном направлении, формируя как оперативные, так и стратегические проблемы для российской армии накануне весенне-летней кампании 2026 года против «Пояса крепостей».

26 марта Командование Десантно-штурмовых войск Украины сообщило об освобождении населенного пункта Березовое, расположенного к юго-востоку от Александровки. В результате этой операции было ликвидировано российское выступление.

С конца января украинские силы достигли заметного тактического прогресса на юге и, в частности, вернули под контроль больше территорий, чем российские войска смогли захватить в течение февраля.

По данным украинской стороны, в период с конца января до середины марта на направлениях Александровки и Гуляйполя было освобождено более 400 кв. км в рамках двух отдельных операций. В то же время аналитики оценивают, что с начала года украинские силы освободили не менее 334,06 кв. км на юге страны, при этом отмечая, что их осторожная методика подсчета может недооценивать реальные масштабы продвижения.

Как успехи ВСУ на юге влияют на остальной фронт

«Двойные тактические усилия украинских сил, направленные на сдерживание и отбрасывание российских войск на юге Украины, имеют каскадный эффект на другие участки фронта, заставляя российские силы выбирать между обороной от украинских контратак и выделением живой силы и техники для наступательных операций на других направлениях», — пояснили в ISW.

В ответ на эти действия в начале марта российское командование было вынуждено перебросить на юг Украины элитные подразделения ВДВ и морской пехоты, которые ранее действовали в Донецкой области. Вероятно, это негативно повлияло на подготовку к наступлению против «Пояса крепостей». В то же время предыдущий опыт показывает, что российские войска не способны эффективно вести наступательные действия одновременно на нескольких направлениях, поэтому их шансы на значительное продвижение в районе «Пояса крепостей» представляются ограниченными, особенно учитывая успехи Украины вблизи Гуляйполя и Александровки.

Захватит ли РФ «Пояс крепостей» Украины в 2026 году?

«Российские силы вряд ли смогут захватить „Пояс крепостей“ Украины в 2026 году», — отметили в Институте.

Вероятно, активная фаза вражеского весенне-летнего наступления началась с роста интенсивности механизированных и моторизованных атак в период с 17 по 21 марта, а также с усиления ударов и перемещения техники и личного состава на передовой.

«Пояс крепостей» Украины представляет собой группу из четырех крупных и хорошо укрепленных городов в Донецкой области с суммарным довоенным населением более 380 тыс. человек, которые расположены вдоль трассы Н-20 Константиновка — Славянск в направлении с севера на юг.

Попытки российских войск захватить «Пояс крепостей» в 2014 году и в 2022-м завершились неудачей. Учитывая это, новая операция, вероятно, будет длительной и будет сопровождаться значительными потерями. Кроме того, российские силы не демонстрируют способности быстро брать под контроль крупные города — для захвата Покровска, который значительно меньше по размерам, им понадобилось почти два года.

РФ готовит инфополе к длительной войне и потерям

Российские власти уже готовят информационное поле к затяжным боевым действиям с высокими потерями. В частности, председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов 26 марта заявил, что говорить о «триумфальном весеннем наступлении» пока преждевременно. Он также подчеркнул сложность боев, особенно в районе Константиновки, где ситуацию осложняют размеры города и мощные украинские укрепления.

«Кремль осознает, что захват „Пояса крепостей“ российскими силами на поле боя не является неизбежным, и поэтому требует, чтобы Украина уступила неоккупированные части Донецкой области. Кремль стремится к такой уступке, чтобы сохранить ресурсы живой силы и техники, а также поставить Россию в более выгодное положение для возможного повторного вторжения в будущем», — говорится в отчете ISW.

Война в Украине — последние новости

Накануне Командование ДШВ проинформировало, что с 29 января во время операции на Александровском направлении ВСУ освободили 9 населенных пунктов (7 на Днепропетровщине и 2 на Запорожье), зачистили еще 3 и восстановили контроль над 440 кв. км. С начала операции враг потерял 3676 человек (2653 погибшими) и сотни единиц вооружения и техники.

26 марта стало известно, что десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады освободили и взяли под полный контроль Березовое на Днепропетровщине. Как сообщили в командовании ДШВ, во время операции оккупанты понесли значительные потери.