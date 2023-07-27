ВСУ кассетными боеприпасами уничтожили склад оккупантов на Бердянском направлении: видео

После удара произошла детонация полевого состава боеприпасов противника.
ВСУ с помощью 155-мм кассетных боеприпасов уничтожили полевой склад оккупантов на Бердянском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Бутус плюс".
События происходили в южных окрестностях Равнополья.
После удара произошла детонация полевого состава боеприпасов врага.
Артиллерийский удар наносили бойцы 31-й отдельной механизированной бригады, корректировали огонь воины 116-го и 110-го отдельных батальйонов территориальной обороны.
Напомним, Украина готовит Пентагону отчет об использовании кассетных боеприпасов. В течение недели наша страна должна предоставить США доклад о применении кассетных боеприпасов, переданных для защиты от оккупантов.
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