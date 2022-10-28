ВСУ каждый день продвигаются на Луганском направлении — Гайдай

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Луганской области продолжается каждый день.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте и продвижении ВСУ.
Об этом он сообщил 28 октября в эфире телемарафона.
Также Гайдай рассказал, какая ситуация сейчас в районе Сватово.
"К Сватово Россия стянула много военной техники и резервы. Это промежуточный, но важный населенный пункт, поскольку из Сватово идет дорога в сторону РФ, на Кременную и на Старобельск. А Старобельск — это логистический центр Луганской области. Поэтому россияне там все минируют, небольшие мосты в населенных пунктах возле Сватово оккупанты подрывают, большие пока оставляют. Говорят, что будет контрнаступление с их стороны. Но о каком контрнаступлении может идти речь, если каждый день на километр, на два-три продвигаются ВСУ", — подчеркнул он.
Более того, глава Луганской ОВА выразил надежду, что вскоре Генштаб нас может порадовать хорошими новостями.
Напомним, 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины. ВСУ начали освобождать населенные пункты региона, деоккупация и контрнаступление сейчас продолжаются на Сватовском и Кременском направлениях. Все деоккупированные села в Луганской области почти полностью разрушены.
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