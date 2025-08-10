ТСН в социальных сетях

ВСУ контратакует и имеет успех на Купянском направлении — ISW

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 8 августа, ВСУ недавно отразили вражеские атаки и продвинулись к юго-западу от Кондрашовки — к северу от Купянска.

ВСУ

ВСУ / © Getty Images

Силы обороны Украины второй день подряд контратакуют и имеют успехи на Купянском направлении.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 8 августа, ВСУ недавно отразили вражеские атаки и продвинулись к юго-западу от Кондрашовки (к северу от Купянска).

В сводке днем ранее аналитики сообщили, что украинская армия недавно продвинулась юго-западнее Радковки (тоже севернее Купянска).

В то же время в ISW пишут, что россияне недавно продвинулись северо-западнее и севернее Купянска, продолжая свои попытки окружить и захватить город.

Также аналитики привели заявление одного из российских военкоров, заявившего, что войска РФ якобы захватили железнодорожную станцию к северо-востоку от Купянска.

Ранее начальник Купянской ВГА Андрей Беседин сообщил, что в результате длительных атак РФ в Купянске Харьковской области разрушены 95% инфраструктуры. Он также добавил, что на сегодняшний день восстановление требует привлечения тяжелой специализированной техники, однако сделать это невозможно.

Напомним, командир 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал о планах россиян ко Дню Независимости Украины. Российские оккупанты пытаются обойти Купянск, чтобы заставить украинских защитников покинуть город, но эти намерения блокируются Силами обороны Украины.

