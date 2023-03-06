ВСУ контратакуют и оттесняют окупантов от Бахмута – NYT

В издании считают, что Украина смогла использовать Бахмут как "поле для убийства" огромного количества окупантов.

После месяцев эпической борьбы в последние дни казалось, что бой за Бахмут достигает кульминации, когда российские оккупанты приблизились к окружению города, а некоторые украинские подразделения вышли оттуда. Однако в субботу, 4 марта, украинские десантно-штурмовые бригады пошли в атаку.

Об этом говорится в статье New York Times News.

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На выходных к контрнаступлению в направлении Бахмута присоединились сотни украинских военных, атакуя с земли и обстреливая позиции россиян артиллерией с окрестных холмов.

"Украинское командование признало, что их силы в Бахмуте все еще сталкиваются с риском окружения, но бои в минувшие выходные показали, что военные, удивившие мир своей настойчивостью, еще не готовы сдавать Бахмут", – пишут американские журналисты.

В издании отметили, что еще до усиления атаки на выходных украинские силы двинулись отбивать оккупантов от последней главной магистрали в город. Это сохранило как линию снабжения, так и путь выхода для них, если командование решит отступить.

"Я уверен, что Бахмут выдержит. У нас достаточно сил, чтобы отбросить врага от этого города, но это зависит от задач командования, будь то содержание города или максимальные потери врага", — сказал полковник Евгений Межевикин, командир сводной тактической группы, ведущая боевые действия в Бахмуте.

Что говорят о ЧВК "Вагнер" украинские бойцы

Украинские боевые подразделения пытаются сдержать продвижение группы "Вагнер", возглавляющей российское наступление на Бахмут.

"Вагнер" пополнил свою численность тысячами осужденных, но ее основные профессионалы оказались ловкими бойцами, говорят несколько украинских командиров, которые с ними воевали.

"Мы поняли, что они – достойный противник. У них достаточно хороший боевой опыт; у них мотивированный персонал", — сказал майор "Панцирный".

Его батальон был направлен на штурм позиций "Вагнера" в селе Кодема к югу от Бахмута.

"Противник посылал в атаку по 20 парней по шесть-семь раз в день", — рассказал командир роты Александр, принимавший участие в штурме. Он не назвал свою фамилию по военному протоколу. "Представьте себе: приходит двадцать ребят, мы их убиваем. Через пять минут приходит еще 20 ребят, мы их убиваем. Через час еще 20. Им безразлично к людям".

Командир с позывным "Дюк" сказал, что "Вагнер" использовал неподготовленных зеков на первой линии атаки, а затем, через час-два, когда украинские войска уставали, отправил в бой спецназ, атакуя с флангов. "Это была очень хорошая тактика", — признал "Дюк".

Поле для убийства

В издании считают, что Украина смогла использовать Бахмут как "поле для убийства" огромного количества новомобилизованных российских солдат и "вагнеровцев".

"Мы сломали им позвоночник; мы убили весь их военный состав", – сказал майор "Панцирный".

Хотя количество потерь Украины неизвестно, в NYT отмечают, что есть "признаки напряжения многих подразделений из-за потерь и истощения".

Напомним, что сегодня, 6 марта, на заседании Ставки Верховного главнокомандующего было принято решение о продолжении оборонной операции и дальнейшем усилении позиций украинских военных в Бахмуте.

По информации немецкого издания Bild, у Владимира Зеленского и Валерия Залужного были разные мнения относительно действий ВСУ в Бахмуте. Якобы Залужный несколько недель назад рекомендовал подумать о выходе из Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что в Бахмуте сейчас наблюдается самый высокий уровень напряженности.

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