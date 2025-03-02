ВСУ контратакуют на линии фронта: Forbes опроверг скандальные заявления Трампа

Иностранное издание считает, что украинская армия контратакует в Донецкой области. По мнению СМИ, это опровергает скандальные заявления Трампа.

Украинские войска контратакуют оккупационную армию как минимум на двух участках фронта. Это опровергает утверждение Дональда Трампа о том, что "Украина и Зеленский не в очень хорошем положении".

Об этом пишет издание Forbes.

Иностранное издание утверждает, что "украинские войска контратакуют по меньшей мере на двух важнейших участках линии фронта".

По данным журналистов, еще несколько месяцев назад у россиян было преимущество на войне и в начале февраля 2025 года им удалось оккупировать то, что осталось от города Торецк Донецкой области.

«Шахтерский город с довоенным населением 35 000 человек, Торецк имеет важное значение. Он расположен на возвышенности, откуда открывается вид на важные линии снабжения, проходящие вдоль линии фронта с украинской стороны. Именно поэтому 7 февраля Кремль отпраздновал падение города. Но российский контроль над городом длился недолго. Через две недели после того, как россияне полностью заняли руины Торецка, украинцы контратаковали и быстро продвинулись обратно в город», - говорится в материале.

Издание утверждает, что один российский «военный блогер» нечаянно раскрыл масштабы украинского наступления во время неудачной попытки преуменьшить его.

"На самом деле, на видео, которое блогер опубликовал вместе со своим сообщением о "неудачной контратаке", были видны украинские войска в центре Торецка, а не только в "пограничной зоне", как утверждал россиянин. Неделю спустя западный Торецк снова был под контролем, согласно окончательной украинской контрольной карте. И не исключено, что несколько российских войск держались на открытом выступе, упирающемся в городскую "ничейную" территорию", - говорится в материале.

Эстонский аналитик WarTranslated пишет: "В центре города продолжаются бои, и враг теряет контроль. Есть сообщения о полном окружении российских оккупантов в нескольких районах".

Также издание утверждает, что российские оккупанты получили отпор возле Покровска, а потому пересматривают свои приоритеты на Торецком направлении.

"Российское командование на театре военных действий сосредотачивает свое основное внимание не на Покровске, а на близлежащих к нему Новопавловском и Торецком направлениях", — пояснили в украинском Центре оборонных стратегий.

Издание утверждает, что подкрепление окупантов на Торецком направлении не помогло им.

Forbes пишет, что эта ситуация опровергает заявление Трампа, сделанное во время встречи в Белом доме с Зеленским, о том, что украинский президент находится в слабой позиции, а "украинские военные заканчиваются".

По данным СМИ, Украина пытается мобилизовать достаточное количество пехоты, чтобы содержать свои лучшие бригады полностью укомплектованными.

"На самом деле, за последние недели украинские войска продвинулись вперед по меньшей мере на столько же участков, на скольких они отступили", - пишет издание.

Напомним, в ISW считают, что прекращение поставок американской военной и финансовой помощи Украине приблизит Россию к победе.

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