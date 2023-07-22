ВСУ контратакуют под Бахмутом, РФ перекидывает силы под Авдеевку: ISW о боях в Донецкой области

На всех участках фронта идут тяжелые бои. Вооруженные силы Украины контратакуют под Бахмутом Донецкой области. В свою очередь, россияне перекидывают силы под Авдеевку.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

На всех участках фронта идут тяжелые бои / Фото: Associated Press

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции на северном и южном флангах Бахмута и достигли ограниченных успехов 21 июля. Геолокационные кадры за 21 июля показывают, что ВСУ продвигались вдоль трассы E40 (Бахмут-Славянск) к северо-востоку от Орехово-Василовки, что в 11 км к северо-западу от города.

Генштаб Украины сообщил, что Силы обороны продолжали наступательные действия к северу и югу от Бахмута, где российские силы развернули подкрепление. Отмечается, что продолжаются ожесточенные бои на направлениях Орехово-Василовка-Парасковьевка и Клещиевка-Андреевка.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ полковника Сергея Череватого, украинские войска продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении, где активизируются украинские наступательные действия. Кроме того, они ведут маневровые действия на Бахмутском направлении во избежание больших потерь.

Аналитики отмечают, что 21 июля российские оккупационные войска совершили атаки в районе Бахмута и не добились никаких подтвержденных успехов. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские позиции на юго-западной окраине Клищиевки и вблизи Григоровки.

Карта боев ISW. Ситуация в Бахмуте.

Украинские силы обороны проводили ограниченные наступательные действия вдоль линии города Авдеевка-Донецк. Впрочем, не добились никаких подтвержденных успехов 21 июля. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что добились неизвестного успеха в районе Авдеевки за последние две-три недели.

Специалисты ISW отмечают, что российские войска продолжали наступление вдоль линии Авдеевка-Донецк и не предпринимали никаких подтвержденных наступлений 21 июля. Генштаб Украины также сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Красногоровки (23 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки и Новомихайловки (1).

"Российские источники утверждали, что российские силы вытеснили украинские силы с позиций возле Веселого и Каменки (5 км северо-восточнее Авдеевки), но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений", — говорится в отчете.

Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска атаковали украинские позиции у Марьинки, Красногоровки и Невельского. Барабаш сообщил, что российские войска продолжают попытки окружить Авдеевку и перебрасывают в этот район подкрепление, включая неопределенные подразделения морской пехоты, ранее находившиеся в Никольском под Мариуполем.

Карта боев ISW. Бои в Донецкой области.

Напомним, представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ наступают на трех направлениях. По его словам, на Бахмутском направлении украинские защитники ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Читайте также: