ВСУ контратакуют под Покровском: в Forbes оценили, изменится ли ситуация в этом направлении

Также оккупанты не имеют успехов у Селидового:

Украинские Силы обороны проводят контратакующие действия возле Покровска Донецкой области. Конкретно в сторону этого города армия РФ продвигается уже длительное время с неизменными штурмами. Подкрепление могло помочь ВСУ изменить тенденцию приближения врага к городу.

Об этом говорится в материале американского издания Forbes.

Авторы материала пишут, что в определенных контратаках недалеко от Покровска могут принимать участие, по меньшей мере, бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг", 12-я "азовская" бригада и 93-я механизированная бригада ВСУ. Эффектом их действий и является замедление или небольшое отступление русских войск на этом направлении. Впрочем, отмечают Forbes, не стоит "ожидать мгновенных кардинальных перемен" вокруг этого города.

Отмечается, что даже потеря "импульса" для российских захватчиков позволяет украинским Вооруженным силам "окопаться и укрепить свои позиции вокруг Покровска в преддверии предстоящей зимы". Между тем, в Украинском центре оборонных стратегий прогнозируют, что битва за Покровск "станет кульминацией наступательной операции противника на юго-западном театре военных действий в 2024 году".

"Ожесточенные действия "карарадской" бригады в Селидовом, прифронтовом городке юго-восточнее Покровска, могут быть самыми заметными из последних контратак", — говорится в материале Forbes.

Как пример, в статье рассказали о поражении и взятии в качестве трофеев бойцами бригады НГУ нескольких российских танков, пытающихся проникнуть в Селидов по главной дороге с востока на запад в город. В Украинском центре оборонных стратегий обратили внимание, что российские оккупанты, не имея успеха в районе этого города, не могут продолжать наступление в сторону Покровска.

"Теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и атакуют, казавшийся неизбежным российский захват Покровска выглядит несколько менее вероятным", — пишет Forbes.

Напомним, в новом отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ возобновили позиции под Покровском в Донецкой области. Это позиции в юго-западной Галицыновке и западной Михайловке.

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