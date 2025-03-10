ВСУ контратакуют вблизи Покровска: британская разведка сообщила о ситуации

В районе Покровского ВСУ провели контратаки, где российские войска сосредоточили свои основные силы. Силы обороны успешно сражаются в районах сел Шевченко, Удачное, Песчаное и магистрали Т-05-06.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в соцсети Х.

"Возможности для контрнаступлений Украины улучшились благодаря сокращению количества наземных наступательных операций РФ (по сравнению с концом прошлого года и началом 2025 года)", — говорится в сообщении.

В то же время войска РФ значительно усилили давление на украинских военных с востока, севера и запада. В британском развитии подчеркнули, что Силы обороны, вероятно, и дальше продолжают контролировать территорию Курской области площадью около 300 квадратных километров.

Ранее в Десантно-штурмовых войсках ВСУ сообщали об освобождении села Котлино на покровском направлении. Украинские военные также взяли под контроль село Песчаное.

Аналитик DeepState Руслан Микула указал, что россияне имеют позиции на Сумщине и продолжают наступление на поселок Новенькое. По его словам, в случае захвата сел Басовки и Локни, они будут пытаться "перерезать" трассу вблизи села Юнаковка.

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