ВСУ контрнаступают по меньшей мере на трех направлениях: в ISW рассказали подробности

С начала наступления деоккупировано более 100 квадратных километров территории.

Украинские Вооруженные силы продолжают проводить контрнаступательные операции. Происходят эти действия по меньшей мере в трех направлениях.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что ВСУ продвинулись на 250 метров к северо-востоку и 200 метров к югу от Бахмута. Также за последние сутки украинские военные продвинулись на 500-1000 м у административной границы Запорожской и Донецкой областей. В общей сложности украинская армия освободила около трех квадратных километров территории в этом районе.

По данным Института, с начала контрнаступательных операций ВСУ уволили более 100 квадратных километров территории.

Между тем, российские источники утверждали, что против 13 июня украинские силы продолжали наземные атаки к юго-западу от Орехова и к югу от Гуляйполя на западе Запорожской области.

Кроме того, российские войска опрокидывают дополнительные силы из Херсонской области для усиления направления Авдеевка-Донецк . В свою очередь, в ВСУ сообщили, что отбили российские атаки на Авдеевку и Марьинку.

Напомним, представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев 14 июня сообщил, что за последние трое суток Силы обороны продвинулись на некоторых определенных направлениях от 200 м до 1,4 км. И освободили около 3 м² территории.

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