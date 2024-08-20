ВСУ контролируют 93 населенных пункта – Сырский о деталях операции на Курщине

Под украинским контролем на сегодняшний день находится 1263 квадратных километров на территории РФ

За время наступления на территории Курской области ВСУ продвинулись на глубину обороны от 28 до 35 км.

Об этом заявил главком ВСУ Александр Сырский на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины.

По его словам, под украинским контролем на сегодняшний день находится 1263 квадратных километров территории РФ. Силы обороны взяли под контроль 93 российских населенных пункта.

Сырский рассказал, что россияне "ведут маневренную оборону". Они стараются не допустить дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны вглубь территории РФ, наращивают собственные группировки и перебрасывают войска из других направлений.

Главноком добавил, что "дальнейшие действия наших войск в этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки".

Также он пояснил, что операцию на Курщине ВСУ начали для создания зоны безопасности, прекращения обстрелов с территории РФ гражданских объектов в Сумской области, а также "опережениея противника".

Напомним, что вчера, 19 августа, президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.

Читайте также:

Мы должны были сделать это раньше! - Зеленский о наступлении ВСУ на Курскую область

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.