ВСУ контролируют ключевую трассу в Бахмут — боец батальона ВО "Свобода"

Ключевая трасса Бахмут -Константиновка в Донецкой области находится под контролем ВСУ.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова старшины украинского батальона ВО "Свобода" Владимира Назаренко.

Украинские военные контролируют основу дороги в город Бахмут и выхода из него.

"Вооруженные Силы Украины удерживают трассу Бахмут-Константиновка, она достаточно стабильна. Ситуация вокруг Бахмута и в его окрестностях очень похожа на ад", — сообщил Назаренко.

Данный путь критически важен для поставки оружия в город.

Назаренко также заявил, что никаких тактических изменений с украинской стороны не последовало, добавив, что ВСУ держат оборону.

"Враг ищет слабые места, боем пытается отвлечь наши силы, оттягивает наши резервы, комбинирует разные методы и тактики. Но они терпят неудачу", — сказал он.

Украинский военный заявил также, что отзыв украинской армии из Бахмута нет, наоборот, приходят какие-то новые резервы, как подкрепление, чтобы держать оборону.

"Весь район боевых действий находится под хаотическим обстрелом, но сообщение с городом есть, есть маршруты, которые не перекрыты", — сказал боец.

По его словам, российские военные не смогут захватить Бахмута.

Также добавим, что с информацией аналитиков Института изучения войны, российским войскам в ближайшее время не удастся ни окружить, ни захватить Бахмут.

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