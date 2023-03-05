ВСУ контролируют ключевую трассу в Бахмут — боец батальона ВО "Свобода"

Ситуация вокруг города остается сложной.
Ключевая трасса Бахмут -Константиновка в Донецкой области находится под контролем ВСУ.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова старшины украинского батальона ВО "Свобода" Владимира Назаренко.
Украинские военные контролируют основу дороги в город Бахмут и выхода из него.
"Вооруженные Силы Украины удерживают трассу Бахмут-Константиновка, она достаточно стабильна. Ситуация вокруг Бахмута и в его окрестностях очень похожа на ад", — сообщил Назаренко.
Данный путь критически важен для поставки оружия в город.
Назаренко также заявил, что никаких тактических изменений с украинской стороны не последовало, добавив, что ВСУ держат оборону.
"Враг ищет слабые места, боем пытается отвлечь наши силы, оттягивает наши резервы, комбинирует разные методы и тактики. Но они терпят неудачу", — сказал он.
Украинский военный заявил также, что отзыв украинской армии из Бахмута нет, наоборот, приходят какие-то новые резервы, как подкрепление, чтобы держать оборону.
"Весь район боевых действий находится под хаотическим обстрелом, но сообщение с городом есть, есть маршруты, которые не перекрыты", — сказал боец.
По его словам, российские военные не смогут захватить Бахмута.
Также добавим, что с информацией аналитиков Института изучения войны, российским войскам в ближайшее время не удастся ни окружить, ни захватить Бахмут.
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