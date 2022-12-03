ВСУ контролируют все логистические трассы, а ЧВК "Вагнер" перешла к обороне – эксперт о боях под Бахмутом

Россия повторяет тактику Второй мировой войны в боях под Бахмутом, расстреливая дезертиров.

Вооруженные силы Украины контролируют все основные логистические трассы, по которым обеспечивается материально-техническая основа украинского контингента в Бахмуте.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Введение оперативного резерва непосредственно в Бахмут позволило заставить ЧВК "Вагнер" перейти к созданию оборонительной линии, это признают сами россияне в своих пабликах. ЧВК "Вагнер" изменила тактику и перешла к активной обороне. Происходящее вблизи Бахмута – это использование тактики "вала" тел", когда оккупанты не считая потерь среди личного состава пытаются за счет численного преимущества в живой силе фактически продавить своими телами украинскую оборону.

Тем более, что первый эшелон штурмующих – это так называемый спецконтингент, те лица, которые должны были находиться в местах лишения свободы на территории РФ. Второй эшелон – кадровые российские военные, что показательно, третий эшелон – полк "Ахмат", заградительный. Повторяется тактика Второй мировой войны, когда в тылах армии находились НКВД. Сейчас роль войск НКВД исполняют "кадыровцы", которые фактически стреляют в спины своих, делая невозможным массовые факты дизертирства", — рассказал эксперт.

Ситуация под Бахмутом

На Донецком направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий.

Военный эксперт Петр Черник Черник отметил, что оккупанты пытаются окружить силы обороны Украины, минуя их с юга от города.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские войска в Бахмуте хотят повторить то, что было в Северодонецке, и заставить украинские силы покинуть город.

Читайте также: