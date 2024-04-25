ВСУ критично не хватает РЭБов: Центр поддержки аэроразведки назвал причину

Директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская заявила, что россияне используют гораздо больше систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чем Силы обороны Украины. По ее словам, производство средств РЭБ в Украине не может удовлетворить потребности ВСУ даже на 5%, а государство уделяет этой проблеме недостаточно внимания.

Об этом пишет "Украинская правда".

"У россиян мощные средства радиоэлектронной борьбы – как стационарные, так и очень неплохие образцы "окопных" РЭБов. Конечно, есть смешные и неработающие системы, но много эффективных. К сожалению, Россия опережает Украину в разы", – отметила Мария Берлинская.

Эксперт пояснила, что РФ начала инвестировать в развитие РЭБ задолго до начала вторжения в Украину, поэтому у российской армии сейчас есть одни из самых мощных в мире стационарных систем радиоэлектронной борьбы. В Украине же производство средств РЭБ находится в зачаточном состоянии, потому что уделять ему внимание стали только после начала полномасштабной войны.

Директор Центра поддержки аэроразведки также отметила, что у украинских властей до сих пор нет системной политики, направленной на поддержку производства систем РЭБ. То есть Украина "ведет себя как пассивный покупатель", вместо того, чтобы поддержать производителей долгосрочными контрактами, льготным импортом комплектующих и бронированием специалистов.

Но, несмотря на все существующие проблемы, отечественные производители средств РЭБ развивают отрасль лучшими темпами за всю историю независимой Украины, подчеркнула Мария Берлинская.

Напомним, Украина использует инновационную защиту от дронов – систему РЭБ "Покров". Отечественная система РЭБ действительно работает и успешно сбивает вражеские БПЛА. Впрочем, есть и другие системы, борющиеся с воздушными целями неприятеля.

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