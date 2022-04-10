ВСУ ликвидировали 37 окупантов и 4 единицы техники: какая ситуация на украинском юге

ВСУ ликвидировали 37 окупантов и 4 единицы техники: какая ситуация на украинском юге

Под многочисленными обстрелами оккупантов украинские войска удерживают освобожденные территории.

На Николаевском и Херсонском направлении оккупанты обороняются и пытаются подтянуть резервы новых сил для жестких боев.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"С целью нагнетания панических настроений среди местного населения и максимального разрушения транспортных коммуникаций, враг совершил 7 ракетных ударов по Николаевской области. К счастью, пострадавших нет (вероятно, имеется в виду "погибших", потому что ранее сообщалось о 30 раненых людях" — Ред. )", — сказано в сообщении.

Под многочисленными обстрелами оккупантов украинские войска удерживают освобожденные территории.

Корабельная группировка РФ в Черноморской операционной зоне продолжает оказывать психологическое давление по поводу атаки побережья и нанесения ракетных ударов.

Всего за минувшие сутки на южном рубеже нашей обороны враг потерял 37 военных и 4 единиц техники.

Напомним, российские войска обстреляли ряд сел Харьковской области.

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