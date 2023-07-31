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ВСУ ликвидировали 490 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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ВСУ ликвидировали 490 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

ВСУ уничтожили еще 490 оккупантов 30 июля / Фото: Associated Press

Оккупанты также потеряли за сутки десятки единиц вооружения и военной техники.

Потери России в войне против Украины на 31 июля составляют около 246 190 военных.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Так, за предыдущие сутки украинские военные ликвидировали еще 490 российских оккупантов.

Потери России в вооружении и технике:

  • танки ‒ 4211 (+6),
  • боевые бронированные машины – 8188 (+10),
  • артиллерийские системы – 4816 (+21),
  • РСЗО – 699 (+1),
  • средства ПВО – 460 (+1),
  • самолеты – 315 (+0),
  • вертолеты – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6),
  • крылатые ракеты – 1347 (+0),
  • корабли/катера – 18 (+0),
  • автомобильная техника и автоцистерны – 7292 (+17),
  • специальная техника – 715 (+4).

Ситуация на фронте 31 июля

В сводках Генштаба ВСУ сообщается, что украинские защитники отразили вражеские атаки на Купянском направлении, сдерживают наступление противника на Марьинском направлении и продолжают свою наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время, российские захватчики пытаются помешать дальнейшему продвижению Сил обороны Украины на Запорожском и Херсонском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
248
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