ВСУ ликвидировали 490 оккупантов: Генштаб отчитался о потерях врага

Оккупанты также потеряли за сутки десятки единиц вооружения и военной техники.
Потери России в войне против Украины на 31 июля составляют около 246 190 военных.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Так, за предыдущие сутки украинские военные ликвидировали еще 490 российских оккупантов.
Потери России в вооружении и технике:
- танки ‒ 4211 (+6),
- боевые бронированные машины – 8188 (+10),
- артиллерийские системы – 4816 (+21),
- РСЗО – 699 (+1),
- средства ПВО – 460 (+1),
- самолеты – 315 (+0),
- вертолеты – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4017 (+6),
- крылатые ракеты – 1347 (+0),
- корабли/катера – 18 (+0),
- автомобильная техника и автоцистерны – 7292 (+17),
- специальная техника – 715 (+4).
Ситуация на фронте 31 июля
В сводках Генштаба ВСУ сообщается, что украинские защитники отразили вражеские атаки на Купянском направлении, сдерживают наступление противника на Марьинском направлении и продолжают свою наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время, российские захватчики пытаются помешать дальнейшему продвижению Сил обороны Украины на Запорожском и Херсонском направлениях.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Разбор событий на фронте от военкора Цаплиенко: взрывы в России и новый этап контрнаступления"
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