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ВСУ ликвидировали 69,7 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 480 человек

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ВСУ ликвидировали 69,7 тыс. оккупантов: за сутки уничтожили 480 человек

Фото: Associated Press

В частности, уничтожены девять танков.

По состоянию на 28 октября Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 69,7 тыс. оккупантов армии РФ. За сутки ликвидировано еще 480 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, общие боевые потери противника от 24.02 до 28.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава — 69 700 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 2640 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 5378 (+14) ед,
  • артиллерийских систем — 1698 (+8) ед,
  • РСЗО — 379 (+0) ед,
  • средства ПВО — 192 (+0) ед,
  • самолетов — 272 (+1) ед,
  • вертолетов — 251 (+2) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1401 (+3),
  • крылатые ракеты — 351 (+0),
  • корабли — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4088 (+10) ед,
  • специальная техника – 151 (+1).

Напомним, в Генштабе информируют, что командование армии страны-агрессора Российской Федерации всеми путями пытается скрыть реальные потери военнослужащих. Делают это во избежание панических настроений среди личного состава.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1776
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