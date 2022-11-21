ВСУ ликвидировали боевика, который в 2014 году воевал против Украины и издевался в Донецке над патриотами

Оккупанта ликвидировали в октябре.
ВСУ осенью ликвидировали боевика Саида Закаева. Он с 2014 года воевал против Украины и в оккупированном Донецке издевался над местными патриотами.
Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко и подтвердила вероятная родственница оккупанта.
Саид Закаев был известен тем, что в 2014 году фотографировался с привязанной к столбу жительницей Донецка Ириной Довгань. Над ней боевики издевались из-за проукраинских взглядов.
Вероятная родственница Закаева Татьяна Скребенкова подтвердила ликвидацию оккупанта. По предварительным данным, его обезвредили еще 31 октября, однако только сейчас стало известно.
История Ирины Довгань
В Донецке украинскую патриотку привязали к столбу после "парада зла", во время которого по донецким улицам вели украинских пленных. Пользователи социальных сетей пишут, что женщина просто подошла к КПП террористов с флагом Украины и стояла там.
Ирину Довгань боевики и местные сепаратисты завернули в сине-желтое знамя и повесили на нее табличку "Она убивает наших детей. Агент карателей". Боевики убеждали, что женщина – шпион, который приводит огонь украинской артиллерии. Мол, все, что из нее случится дальше, – она заслужила. Тогда в Донецке неадекватные люди выходили из машин, чтобы плюнуть в женщину, избивали ее по лицу и бросали в нее помидорами. Тогда женщину удалось спасти из плена.
В интервью ТСН женщина рассказывала, что сепаратисты и боевики тогда пытали ее и обокрали дом.
Читайте также:
- Выбивают двери в дома: на оккупированной Херсонщине россияне терроризируют семьи, воспитывающие детей
- У Зеленского назвали два способа достижения мира: россияне либо уходят из Украины, либо – у нее
- Круговерть оккупантов: в России радуются, что военным "выращивают" оторванные руки и ноги и бросают обратно в Украину