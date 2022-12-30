ВСУ ликвидировали более 105 тыс. российских захватчиков: за сутки уничтожили 690 человек

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.
На утро 30 декабря Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 105 250 оккупантов армии РФ. В сутки уничтожили еще 690 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02 до 30.12 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 105 250 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3026 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6059 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 2010 (+6) ед,
- РСЗО — 423 (+0) ед,
- средства ПВО — 212 (+0) ед,
- самолетов — 283 (+0) ед,
- вертолетов — 268 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23),
- крылатые ракеты — 711 (+58),
- корабли /катера — 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 4683 (+8) ед,
- специальная техника – 180 (+1).
В Генштабе отмечают, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.
Напомним, начались 310 сутки российского широкомасштабного вторжения. За сутки россияне нанесли 85 ракетных ударов, ВСУ отразили ряд атак на Донбассе. В частности, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Соледарь, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.
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