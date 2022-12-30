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ВСУ ликвидировали более 105 тыс. российских захватчиков: за сутки уничтожили 690 человек

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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867
Время на прочтение
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ВСУ ликвидировали более 105 тыс. российских захватчиков: за сутки уничтожили 690 человек

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

На утро 30 декабря Вооруженные силы Украины от 24 февраля ликвидировали 105 250 оккупантов армии РФ. В сутки уничтожили еще 690 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02 до 30.12 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 105 250 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3026 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6059 (+12) ед,
  • артиллерийских систем — 2010 (+6) ед,
  • РСЗО — 423 (+0) ед,
  • средства ПВО — 212 (+0) ед,
  • самолетов — 283 (+0) ед,
  • вертолетов — 268 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1740 (+23),
  • крылатые ракеты — 711 (+58),
  • корабли /катера — 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 4683 (+8) ед,
  • специальная техника – 180 (+1).

В Генштабе отмечают, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Напомним, начались 310 сутки российского широкомасштабного вторжения. За сутки россияне нанесли 85 ракетных ударов, ВСУ отразили ряд атак на Донбассе. В частности, в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области, а также Соледарь, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
867
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