ВСУ ликвидировали более 400 захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Россияне потеряли еще четыре танка и три дрона.
По состоянию на 22 августа 2023-го ВСУ уничтожили 258 340 солдат армии РФ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 410 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около 258 340 (+410) человек ликвидировано,
- танков — 4362 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 8476 (+27) ед,
- артиллерийских систем — 5295 (+31) ед,
- РСЗО — 721 (+2) ед,
- средства ПВО — 491 (+2) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3),
- крылатые ракеты -1406 (+0),
- корабли/катера -18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7722 (+30) ед,
- специальная техника – 797 (+3).
Как сообщалось, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал проблемы оккупационной армии РФ. По его словам, войска РФ находятся "в довольно затруднительном положении" — продолжают нести огромные потери.