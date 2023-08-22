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ВСУ ликвидировали более 400 захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ВСУ ликвидировали более 400 захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Потери РФ на 22 августа 2023-го составляют более 258 человек. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще четыре танка и три дрона.

По состоянию на 22 августа 2023-го ВСУ уничтожили 258 340 солдат армии РФ. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 410 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава — около 258 340 (+410) человек ликвидировано,
  • танков — 4362 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 8476 (+27) ед,
  • артиллерийских систем — 5295 (+31) ед,
  • РСЗО — 721 (+2) ед,
  • средства ПВО — 491 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3),
  • крылатые ракеты -1406 (+0),
  • корабли/катера -18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7722 (+30) ед,
  • специальная техника – 797 (+3).

Как сообщалось, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли назвал проблемы оккупационной армии РФ. По его словам, войска РФ находятся "в довольно затруднительном положении" — продолжают нести огромные потери.

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394
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