ВСУ ликвидировали более 600 российских военных: Генштаб сообщил о потерях врага за сутки

В сутки ВСУ ликвидировали 630 российских военных.
По состоянию на 15 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 115 290 человек. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава около 115290 (+630) человек ликвидировано
- танков ‒ 3106 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10)
- артиллерийских систем – 2094 (+4)
- РСЗО– 437
- средства ПВО ‒ 219
- самолетов – 286
- вертолетов – 276
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 749 (+26)
- корабли /катера ‒ 17
- автомобильной техники и автоцистерн – 4846
- специальная техника ‒ 187
Напомним, 14 января ВСУ за сутки ликвидировали 530 российских оккупантов.
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