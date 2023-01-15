ВСУ ликвидировали более 600 российских военных: Генштаб сообщил о потерях врага за сутки

По состоянию на 15 января 2023 года общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 115 290 человек. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.01.23 ориентировочно составили:

личного состава около 115290 (+630) человек ликвидировано

танков ‒ 3106 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 6183 (+10)

артиллерийских систем – 2094 (+4)

РСЗО– 437

средства ПВО ‒ 219

самолетов – 286

вертолетов – 276

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+5)

крылатые ракеты ‒ 749 (+26)

корабли /катера ‒ 17

автомобильной техники и автоцистерн – 4846

специальная техника ‒ 187

Напомним, 14 января ВСУ за сутки ликвидировали 530 российских оккупантов.

Зеленский за 14 января: последствия массированной атаки россиян и 20 сбитых ракет!