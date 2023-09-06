ВСУ ликвидировали более 600 захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Украинские защитники сбили еще семь дронов.
По состоянию на 6 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 266 290 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 266 290 (+610) человек,
- танков — 4497 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 8682 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5685 (+36) ед,
- РСЗО — 748 (+1) ед,
- средства ПВО — 505 (+1) ед,
- самолетов/aircraft – 315 (+0) ед,
- вертолетов -316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4519 (+7),
- крылатые ракеты – 1447 (+0),
- корабли /катера — 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8190 (+15) ед,
- специальная техника – 852 (+1).
Как сообщалось, городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области из-за больших потерь оккупантам Крематориев не хватает, сжигают солдат прямо в свинарнике.