ВСУ ликвидировали более 600 захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Украинские защитники сбили еще семь дронов.

По состоянию на 6 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 266 290 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 610 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 266 290 (+610) человек,

танков — 4497 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 8682 (+12) ед,

артиллерийских систем — 5685 (+36) ед,

РСЗО — 748 (+1) ед,

средства ПВО — 505 (+1) ед,

самолетов/aircraft – 315 (+0) ед,

вертолетов -316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4519 (+7),

крылатые ракеты – 1447 (+0),

корабли /катера — 19 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 8190 (+15) ед,

специальная техника – 852 (+1).

Как сообщалось, городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что на временно оккупированных территориях Запорожской области из-за больших потерь оккупантам Крематориев не хватает, сжигают солдат прямо в свинарнике.

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