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ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Фото: Associated Press

Захватчики несут потери.

Украинские защитники за последние сутки уничтожили 710 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 159,800  своих военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника по состоянию на 13 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – 159 800 (+710) человек ликвидировано
  • танков – 3 474 (+8) единиц
  • боевых бронированных машин – 6 774 (+5)
  • артиллерийских систем – 2 503 (+16)
  • РСЗО — 493 (+0)
  • средства ПВО — 241 (+2)
  • самолетов — 298
  • вертолетов — 287
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 013 (+1)
  • крылатые ракеты — 871 (+14)
  • корабли/катера — 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20)
  • специальная техника — 221 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки врага на указанных направлениях.

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