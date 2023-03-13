ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Захватчики несут потери.
Украинские защитники за последние сутки уничтожили 710 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 159,800 своих военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника по состоянию на 13 марта ориентировочно составили:
- личного состава – 159 800 (+710) человек ликвидировано
- танков – 3 474 (+8) единиц
- боевых бронированных машин – 6 774 (+5)
- артиллерийских систем – 2 503 (+16)
- РСЗО — 493 (+0)
- средства ПВО — 241 (+2)
- самолетов — 298
- вертолетов — 287
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 013 (+1)
- крылатые ракеты — 871 (+14)
- корабли/катера — 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20)
- специальная техника — 221 (+2)
Ранее Генштаб сообщил, что россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки врага на указанных направлениях.
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