ВСУ ликвидировали более 700 оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Украинские защитники за последние сутки уничтожили 710 оккупантов. Всего с начала широкомасштабного вторжения РФ потеряла уже 159,800 своих военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника по состоянию на 13 марта ориентировочно составили:

личного состава – 159 800 (+710) человек ликвидировано

танков – 3 474 (+8) единиц

боевых бронированных машин – 6 774 (+5)

артиллерийских систем – 2 503 (+16)

РСЗО — 493 (+0)

средства ПВО — 241 (+2)

самолетов — 298

вертолетов — 287

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 013 (+1)

крылатые ракеты — 871 (+14)

корабли/катера — 18 (+0)

автомобильной техники и автоцистерн — 5187 (+20)

специальная техника — 221 (+2)

Ранее Генштаб сообщил, что россияне продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили 102 атаки врага на указанных направлениях.

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