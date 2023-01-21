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ВСУ ликвидировали более 800 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага за сутки

ВСУ ликвидировали более 800 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага за сутки

Фото: Associated Press

Общие боевые потери России к утру 21 января составляют более 120 160 человек.

За минувшие сутки ликвидировано 860 российских военных.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 120160 (+860) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3140 (+1)
  • боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15)
  • артиллерийских систем – 2135 (+6)
  • РСЗО – 443 (+1)
  • средства ПВО ‒ 220
  • самолетов – 287
  • вертолетов – 277
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5)
  • крылатые ракеты ‒ 749
  • корабли /катера ‒ 17
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15)
  • специальная техника ‒ 193

    ВСУ отминусировали еще две сотни рашистов – обновленные данные Генштаба ВСУ

    ВСУ отминусировали еще две сотни рашистов – обновленные данные Генштаба ВСУ

Напомним, 20 января ликвидировано 770 российских военных.

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