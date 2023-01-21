ВСУ ликвидировали более 800 российских оккупантов: Генштаб обновил потери врага за сутки

Общие боевые потери России к утру 21 января составляют более 120 160 человек.
За минувшие сутки ликвидировано 860 российских военных.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 120160 (+860) человек ликвидировано
- танков ‒ 3140 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 6256 (+15)
- артиллерийских систем – 2135 (+6)
- РСЗО – 443 (+1)
- средства ПВО ‒ 220
- самолетов – 287
- вертолетов – 277
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1891 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 749
- корабли /катера ‒ 17
- автомобильной техники и автоцистерн – 4918 (+15)
- специальная техника ‒ 193
Напомним, 20 января ликвидировано 770 российских военных.
Читайте также: