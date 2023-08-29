ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

По состоянию на 29 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 261 840 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 530 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 261 840 (+530) человек,

танков — 4414 (+14) ед,

боевых бронированных машин — 8579 (+17) ед,

артиллерийских систем — 5450 (+25) ед,

РСЗО — 733 (+3) ед,

средства ПВО — 500 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4),

крылатые ракеты — 1419 (+4),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 7909 (+43) ед,

специальная техника – 820 (+11).

Напомним, в ГУР рассказали, сколько ракет осталось у РФ. По подсчетам разведки, по состоянию на сегодняшний день осталось по меньшей мере 585 ракет, не считая Х-22.

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