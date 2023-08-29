ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Враг потерял еще 14 танков.
По состоянию на 29 августа 2023 г. ВСУ уничтожили 261 840 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 530 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 261 840 (+530) человек,
- танков — 4414 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 8579 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 5450 (+25) ед,
- РСЗО — 733 (+3) ед,
- средства ПВО — 500 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4387 (+4),
- крылатые ракеты — 1419 (+4),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7909 (+43) ед,
- специальная техника – 820 (+11).
Напомним, в ГУР рассказали, сколько ракет осталось у РФ. По подсчетам разведки, по состоянию на сегодняшний день осталось по меньшей мере 585 ракет, не считая Х-22.
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