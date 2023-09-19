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ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Потери РФ по состоянию на 19 сентября 2023 года составляют более 273 тыс. человек. / Фото: Associated Press

оккупанты потеряли 17 крылатых ракет и 15 дронов.

По состоянию на 19 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 273 460 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 520 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 273 460 (+520) человек,
  • танков — 4628 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8851 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 6062 (+35) ед,
  • РСЗО — 778 (+2) ед,
  • средства ПВО — 526 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15),
  • крылатые ракеты – 1479 (+17),
  • корабли /катера — 20 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8601 (+30) ед,
  • специальная техника – 903 (+2).

Как сообщалось, Генштаб в утренней сводке 19 сентября отчитался, что ВСУ наступают на двух направлениях. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Дата публикации
Просмотры
410
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