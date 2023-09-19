ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

оккупанты потеряли 17 крылатых ракет и 15 дронов.
По состоянию на 19 сентября 2023 г. ВСУ уничтожили 273 460 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 520 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 273 460 (+520) человек,
- танков — 4628 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8851 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 6062 (+35) ед,
- РСЗО — 778 (+2) ед,
- средства ПВО — 526 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4784 (+15),
- крылатые ракеты – 1479 (+17),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8601 (+30) ед,
- специальная техника – 903 (+2).
Как сообщалось, Генштаб в утренней сводке 19 сентября отчитался, что ВСУ наступают на двух направлениях. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.