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ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

По состоянию на 10 октября 2023 уничтожено более 283 тыс. окупантов. / Фото: Associated Press

Оккупанты потеряли еще 17 дронов.

По состоянию на 10 октября 2023 года ВСУ уничтожили 283 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 450 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 283 080 (+450) человек,
  • танков — 4829 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 9129 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 6713 (+7) ед,
  • РСЗО — 808 (+0) ед,
  • средства ПВО — 544 (+1) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),
  • крылатые ракеты – 1530 (+0),
  • корабли /катера — 20 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9125 (+12) ед,
  • специальная техника – 961 (+2).

Как сообщалось, ночью на 10 октября РФ атаковала Украину дронами. Армия оккупантов выпустила 36 "Shahed". Силы ПВО уничтожили 27 дронов.

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Дата публикации
Просмотры
1565
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