ВСУ ликвидировали более полутысячи захватчиков: Генштаб отчитался о потерях РФ

По состоянию на 10 октября 2023 года ВСУ уничтожили 283 080 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 450 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 283 080 (+450) человек,

танков — 4829 (+6) ед,

боевых бронированных машин — 9129 (+3) ед,

артиллерийских систем — 6713 (+7) ед,

РСЗО — 808 (+0) ед,

средства ПВО — 544 (+1) ед,

самолетов — 315 (+0) ед,

вертолетов — 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),

крылатые ракеты – 1530 (+0),

корабли /катера — 20 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9125 (+12) ед,

специальная техника – 961 (+2).

Как сообщалось, ночью на 10 октября РФ атаковала Украину дронами. Армия оккупантов выпустила 36 "Shahed". Силы ПВО уничтожили 27 дронов.

Читайте также: