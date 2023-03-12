ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Общие боевые потери России на 12 марта составляют 159 090 человек.

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более тысячи оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.23 ориентировочно составили:

личного состава около 159090 (+1090) человек ликвидировано

танков 3466 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 6769 (+7)

артиллерийских систем 2487 (+4)

РСЗО – 493

средства ПВО – 259 (+2)

самолетов – 304

вертолетов – 289

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108

крылатые ракеты ‒ 907

корабли /катера ‒ 18

автомобильной техники и автоцистерн – 5348 (+4)

специальная техника ‒ 242 (+4)

Ранее стало известно, что за последние две недели зафиксировано рекордное количество россиян, погибших в войне против Украины. Речь идет о поименно установленных погибших.

Кроме того, по данным мониторинговой группы Oryx, российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла не менее 1000 танков – это может быть половиной всего довоенного запаса РФ.

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