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ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов и много техники: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Фото: Associated Press

Общие боевые потери России на 12 марта составляют 159 090 человек.

За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще более тысячи оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава около 159090 (+1090) человек ликвидировано
  • танков 3466 (+8)
  • боевых бронированных машин ‒ 6769 (+7)
  • артиллерийских систем 2487 (+4)
  • РСЗО – 493
  • средства ПВО – 259 (+2)
  • самолетов – 304
  • вертолетов – 289
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2108
  • крылатые ракеты ‒ 907
  • корабли /катера ‒ 18
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5348 (+4)
  • специальная техника ‒ 242 (+4)

Ранее стало известно, что за последние две недели зафиксировано рекордное количество россиян, погибших в войне против Украины. Речь идет о поименно установленных погибших.

Кроме того, по данным мониторинговой группы Oryx, российская армия с начала полномасштабного вторжения потеряла не менее 1000 танков – это может быть половиной всего довоенного запаса РФ.

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