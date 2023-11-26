ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

По состоянию на 26 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 324 830 солдат армии русской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 324 830 (+1070) человек,

танков — 5513 (+11) ед,

боевых бронированных машин -10279 (+16) ед,

артиллерийских систем — 7874 (+23) ед,

РСЗО — 907 (+2) ед,

средства ПВО — 597 (+1) ед,

самолетов — 323 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93),

крылатые ракеты – 1565 (+0),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10288 (+29) ед,

специальная техника – 1113 (+1).

Как сообщалось, один российский военкор показал потери оккупантов под Авдеевкой, символически добавив к ролику трагическую музыку. Как известно, армия РФ начала третью волну наступления на город.

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