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ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

За сутки уничтожено более тысячи окупантов. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Россияне потеряли 11 танков.

По состоянию на 26 ноября 2023 г. ВСУ уничтожили 324 830   солдат армии русской Федерации. За минувшие сутки было ликвидировано еще 1070 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 324 830 (+1070) человек,
  • танков — 5513 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин -10279 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 7874 (+23) ед,
  • РСЗО — 907 (+2) ед,
  • средства ПВО — 597 (+1) ед,
  • самолетов — 323 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93),
  • крылатые ракеты – 1565 (+0),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10288 (+29) ед,
  • специальная техника – 1113 (+1).

Как сообщалось, один российский военкор показал потери оккупантов под Авдеевкой, символически добавив к ролику трагическую музыку. Как известно, армия РФ начала третью волну наступления на город.

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Просмотры
856
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