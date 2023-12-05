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ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

По состоянию на 5 декабря 2023 уничтожено почти 334 тыс. окупантов. / Фото: Associated Press

Россияне потеряли еще семь танков и три средства ПВО.

По состоянию на 5 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 333 840 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1030 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 333 840 (+1030) человек,
  • танков — 5587 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 10416 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 7987 (+26) ед,
  • РСЗО — 913 (+0) ед,
  • средства ПВО — 605 (+3) ед,
  • самолетов — 323 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6032 (+15),
  • крылатые ракеты – 1570 (+1),
  • корабли /катера — 22 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 10483 (+32) ед,
  • специальная техника — 1148 (+7)

Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что у оккупантов огромные потери на фронте. Именно поэтому они ищут доноров на захваченных территориях.

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Дата публикации
Просмотры
284
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