ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

Россияне потеряли еще семь танков и три средства ПВО.

По состоянию на 5 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 333 840 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1030 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 333 840 (+1030) человек,

танков — 5587 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 10416 (+15) ед,

артиллерийских систем — 7987 (+26) ед,

РСЗО — 913 (+0) ед,

средства ПВО — 605 (+3) ед,

самолетов — 323 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6032 (+15),

крылатые ракеты – 1570 (+1),

корабли /катера — 22 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 10483 (+32) ед,

специальная техника — 1148 (+7)

Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что у оккупантов огромные потери на фронте. Именно поэтому они ищут доноров на захваченных территориях.

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