ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов: какие потери РФ за минувшие сутки

Россияне потеряли еще семь танков и три средства ПВО.
По состоянию на 5 декабря 2023 г. ВСУ уничтожили 333 840 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 1030 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 333 840 (+1030) человек,
- танков — 5587 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 10416 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 7987 (+26) ед,
- РСЗО — 913 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+3) ед,
- самолетов — 323 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6032 (+15),
- крылатые ракеты – 1570 (+1),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10483 (+32) ед,
- специальная техника — 1148 (+7)
Напомним, Центр национального сопротивления сообщил, что у оккупантов огромные потери на фронте. Именно поэтому они ищут доноров на захваченных территориях.