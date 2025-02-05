ВСУ ликвидировали более тысячи россиян и уничтожили кучу техники: подробности от Генштаба

По состоянию на 5 февраля, общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 844 070 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1140 захватчиков.

Об этом 5 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 844 070 (+1140) человек

танков ‒ 9947 (+9)

боевых бронированных машин ‒ 20721 (+12)

артиллерийских систем – 22707 (+52)

РСЗО – 1269

средства ПВО ‒ 1053

самолетов – 369

вертолетов – 331

БПЛА оперативно-тактического уровня – 24102 (+99)

крылатые ракеты ‒ 3054

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 36078 (+157)

специальная техника ‒ 3735 (+2)

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50-70 тысяч захватчиков считают пропавшими без вести.

Читайте также: