ВСУ ликвидировали более тысячи россиян и уничтожили кучу техники: подробности от Генштаба

Оккупантов стало меньше на нашей земле.
По состоянию на 5 февраля, общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 844 070 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1140 захватчиков.
Об этом 5 февраля сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 844 070 (+1140) человек
- танков ‒ 9947 (+9)
- боевых бронированных машин ‒ 20721 (+12)
- артиллерийских систем – 22707 (+52)
- РСЗО – 1269
- средства ПВО ‒ 1053
- самолетов – 369
- вертолетов – 331
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 24102 (+99)
- крылатые ракеты ‒ 3054
- корабли /катера ‒ 28
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 36078 (+157)
- специальная техника ‒ 3735 (+2)
Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50-70 тысяч захватчиков считают пропавшими без вести.
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