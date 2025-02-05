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ВСУ ликвидировали более тысячи россиян и уничтожили кучу техники: подробности от Генштаба

ВСУ ликвидировали более тысячи россиян и уничтожили кучу техники: подробности от Генштаба

Российский солдат / Фото: Associated Press

Оккупантов стало меньше на нашей земле.

По состоянию на 5 февраля, общие боевые потери россиян в войне против Украины составляют 844 070 личного состава. За прошедшие сутки было уничтожено 1140 захватчиков.

Об этом 5 февраля сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 844 070 (+1140) человек
  • танков ‒ 9947 (+9)
  • боевых бронированных машин ‒ 20721 (+12)
  • артиллерийских систем – 22707 (+52)
  • РСЗО – 1269
  • средства ПВО ‒ 1053
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 331
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 24102 (+99)
  • крылатые ракеты ‒ 3054
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 36078 (+157)
  • специальная техника ‒ 3735 (+2)

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия в войне против Украины потеряла около 350 тысяч военных убитыми, еще от 50-70 тысяч захватчиков считают пропавшими без вести.

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